OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Montagmittag schwächer

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,71 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'821 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die OC Oerlikon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,70 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,77 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 120'457 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OC Oerlikon-Aktie 4,90 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 2,67 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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