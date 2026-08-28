OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon schiebt sich am Vormittag vor

Die OC Oerlikon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,26 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'326 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,26 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,22 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45'479 Stück gehandelt.

Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,33 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,33 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,38 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,270 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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