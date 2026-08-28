OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 5,26 CHF zu.
Die OC Oerlikon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 5,26 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'326 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,26 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,22 CHF. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45'479 Stück gehandelt.
Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,33 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,33 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 50,38 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,270 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Oerlikon-Aktie dennoch zweistellig im Plus: Umsatzminus in 2025
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
28.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagnachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
28.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Freitagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
28.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
28.08.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
21.08.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
14.08.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
OC Oerlikon Corporation am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.