OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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28.08.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Der OC Oerlikon-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 5,17 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 5,17 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'289 Punkten steht. In der Spitze büsste die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,17 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,22 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 215'504 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Bei 5,33 CHF markierte der Titel am 17.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,09 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,61 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 49,52 Prozent sinken.
OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,189 CHF belaufen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,270 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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