OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr wies die OC Oerlikon-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,24 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'301 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,27 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,22 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 149'189 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,33 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OC Oerlikon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,61 CHF. Dieser Wert wurde am 23.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 50,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,189 CHF belaufen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,270 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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