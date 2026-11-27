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27.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: Anleger greifen bei OC Oerlikon am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 4,96 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 4,96 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'860 Punkten tendiert. Bei 4,96 CHF erreichte die OC Oerlikon-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'876 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 20,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 CHF. Dieser Wert wurde am 26.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 39,92 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,192 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,318 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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