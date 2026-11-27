Das Papier von OC Oerlikon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 4,91 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'897 Punkten liegt. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,99 CHF zu. Bei 4,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 76'865 OC Oerlikon-Aktien.

Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 18,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,192 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,318 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie steigt: Konzern übertrifft Analystenerwartungen

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch