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27.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag gefragt
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von OC Oerlikon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 4,91 CHF.
Das Papier von OC Oerlikon legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 4,91 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'897 Punkten liegt. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,99 CHF zu. Bei 4,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 76'865 OC Oerlikon-Aktien.
Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 18,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,98 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,192 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,318 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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