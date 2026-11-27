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27.11.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Mittag ins Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Das Papier von OC Oerlikon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,8 Prozent auf 4,96 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,96 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'878 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,99 CHF aus. Mit einem Wert von 4,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58'649 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 5,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 17,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,98 CHF fiel das Papier am 26.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,318 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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