Um 12:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 4,96 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'878 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,99 CHF aus. Mit einem Wert von 4,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 58'649 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 5,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 17,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,98 CHF fiel das Papier am 26.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 CHF, nach 0,850 CHF im Jahr 2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,318 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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