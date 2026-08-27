OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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27.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Vormittag um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Bei der OC Oerlikon-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 5,21 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 5,21 CHF an der Tafel. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'317 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,21 CHF aus. Bei 5,21 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 5,21 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 12'671 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 5,33 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Abschläge von 49,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,189 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,270 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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