OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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27.08.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteidigt Stellung am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von OC Oerlikon zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 5,21 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 5,21 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'208 Punkten liegt. In der Spitze legte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,25 CHF zu. Bei 5,18 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,21 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119'980 OC Oerlikon-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 5,33 CHF. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 2,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2025 Kursverluste bis auf 2,61 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,270 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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