OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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27.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von OC Oerlikon konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 5,22 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,22 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'328 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,25 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 5,21 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 70'124 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,33 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 2,11 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 100,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,270 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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