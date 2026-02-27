Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
OC Oerlikon Corporation Aktie

27.02.2026 12:29:00

OC Oerlikon Aktie News: Anleger schicken OC Oerlikon am Freitagmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 4,20 CHF.

Um 12:28 Uhr ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 4,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'209 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,19 CHF ab. Mit einem Wert von 4,23 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 143'129 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 4,44 CHF. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 5,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,21 CHF. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 47,36 Prozent sinken.

OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,278 CHF belaufen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,203 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

