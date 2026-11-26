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26.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag gefragt
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 4,83 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 4,83 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'789 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 4,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,85 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'865 OC Oerlikon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.09.2026 auf bis zu 5,99 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.03.2026 bei 2,98 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,192 CHF aus.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,318 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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