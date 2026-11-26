Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 4,88 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 4,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,85 CHF. Bisher wurden via SIX SX 38'169 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 22,75 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 CHF am 26.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 38,93 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,192 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,318 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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