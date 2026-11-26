|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon steigt am Donnerstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 4,88 CHF zu.
Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 4,88 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 4,90 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,85 CHF. Bisher wurden via SIX SX 38'169 OC Oerlikon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 22,75 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,98 CHF am 26.03.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 38,93 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,192 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,318 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie steigt: Konzern übertrifft Analystenerwartungen
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
26.11.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
26.11.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
26.11.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
OC Oerlikon Corporation am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.