|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.11.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von OC Oerlikon. Zuletzt konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 4,89 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 4,89 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 4,89 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,85 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'183 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Am 26.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,00 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,192 CHF belaufen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,318 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie steigt: Konzern übertrifft Analystenerwartungen
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
26.11.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon steigt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
26.11.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker (finanzen.ch)
|
26.11.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
OC Oerlikon Corporation am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.