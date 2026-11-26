Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 4,89 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 4,89 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,85 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21'183 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Am 26.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,00 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,192 CHF belaufen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,318 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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