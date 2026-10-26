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26.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Montagvormittag fester
Die Aktie von OC Oerlikon zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die OC Oerlikon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,57 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'427 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,57 CHF aus. Bei 5,54 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 18'884 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,54 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,72 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 104,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,191 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,330 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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