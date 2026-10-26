OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag im Aufwind

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,7 Prozent auf 5,66 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'464 Punkten notiert. In der Spitze legte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,67 CHF zu. Mit einem Wert von 5,54 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 75'421 Stück.

Am 23.09.2026 markierte das Papier bei 5,99 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,83 Prozent. Am 04.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,72 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 51,94 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,191 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,330 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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