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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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26.08.2026 09:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Vormittag

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Vormittag

Die Aktie von OC Oerlikon zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 5,12 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.14 CHF 2.09%
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Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'469 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,12 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,12 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 11'430 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Bei 5,33 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Mit einem Kursverlust von 49,02 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,189 CHF.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,270 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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