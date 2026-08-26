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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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26.08.2026 16:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

OC Oerlikon Corporation
5.14 CHF 2.09%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 16:28 Uhr 2,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'488 Punkten liegt. Bei 5,19 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,12 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 231'026 OC Oerlikon-Aktien.

Bei 5,33 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 2,70 Prozent Luft nach oben. Am 23.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Verlust von 49,71 Prozent wieder erreichen.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF je Aktie ausschütten.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,270 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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