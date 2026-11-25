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25.11.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag stärker
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,86 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,86 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'847 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 4,87 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,85 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 20'586 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 18,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2026 Kursverluste bis auf 2,98 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 62,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,192 CHF.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,318 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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