Um 16:28 Uhr ging es für die OC Oerlikon-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 4,79 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 4,76 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4,85 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 146'371 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,18 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,98 CHF. Dieser Wert wurde am 26.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 37,72 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,192 CHF aus.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,318 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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