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25.11.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,82 CHF nach.
Um 12:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,82 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'844 Punkten steht. In der Spitze büsste die OC Oerlikon-Aktie bis auf 4,79 CHF ein. Bei 4,85 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62'966 Stück gehandelt.
Bei 5,99 CHF markierte der Titel am 23.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,27 Prozent hinzugewinnen. Am 26.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,98 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,192 CHF.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,318 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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