OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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25.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 5,82 CHF nach.
Die OC Oerlikon-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 5,82 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. Bei 5,81 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 5,92 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 150'946 OC Oerlikon-Aktien.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 2,92 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,67 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,284 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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