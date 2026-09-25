OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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25.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Freitagmittag stabil
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Zum Vortag unverändert notierte die OC Oerlikon-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 5,87 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 5,87 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'803 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,95 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,84 CHF. Bei 5,92 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 113'698 OC Oerlikon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2026 bei 5,99 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,04 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 2,67 CHF. Abschläge von 54,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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