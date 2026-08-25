OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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25.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Dienstagvormittag nordwärts
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,05 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 5,05 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'325 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,05 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,02 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'879 OC Oerlikon-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,33 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,32 Prozent.
Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.
Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,270 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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