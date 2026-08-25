OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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25.08.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag fester
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 5,09 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 5,09 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'387 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,17 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 5,02 CHF. Bisher wurden heute 229'234 OC Oerlikon-Aktien gehandelt.
Am 17.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,33 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 4,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Abschläge von 48,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,270 CHF je OC Oerlikon-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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