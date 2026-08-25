OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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25.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Mittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 5,16 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 12:28 Uhr 3,0 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'373 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der OC Oerlikon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,16 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,02 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 161'781 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Bei 5,33 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,61 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 49,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem OC Oerlikon-Gewinn in Höhe von 0,270 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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