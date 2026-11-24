Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,96 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'764 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,96 CHF aus. Mit einem Wert von 4,92 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 45'189 OC Oerlikon-Aktien.

Bei einem Wert von 5,99 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,89 Prozent. Am 26.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,98 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,192 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete OC Oerlikon 0,850 CHF aus.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,318 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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