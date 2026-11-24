Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,86 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'728 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der OC Oerlikon-Aktie ging bis auf 4,86 CHF. Bei 4,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 170'821 OC Oerlikon-Aktien gehandelt.

Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 23,25 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2026 bei 2,98 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 63,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,192 CHF.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,318 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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