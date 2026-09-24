OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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24.09.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagvormittag in Rot
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 5,88 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 5,88 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'731 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,88 CHF. Mit einem Wert von 5,89 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28'987 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 1,87 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,67 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 0,850 CHF an OC Oerlikon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,284 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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