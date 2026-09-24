OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr fiel die OC Oerlikon-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 5,88 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,84 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,89 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 272'274 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,99 CHF) erklomm das Papier am 23.09.2026. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 1,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 2,67 CHF. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 120,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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