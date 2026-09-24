OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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24.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verliert am Mittag
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 5,87 CHF nach.
Die OC Oerlikon-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 5,87 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'717 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,86 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,89 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 212'295 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,99 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die OC Oerlikon-Aktie mit einem Kursplus von 2,04 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 2,67 CHF. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 119,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,284 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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