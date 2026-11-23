Das Papier von OC Oerlikon konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 4,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'486 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 4,84 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,83 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'079 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OC Oerlikon-Aktie. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,89 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 39,83 Prozent Luft nach unten.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,192 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,318 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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