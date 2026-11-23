|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von OC Oerlikon nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 4,92 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 4,92 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'676 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,92 CHF aus. Bei 4,83 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 128'527 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 17,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 2,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 41,24 Prozent Luft nach unten.
OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,192 CHF belaufen.
In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,318 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie steigt: Konzern übertrifft Analystenerwartungen
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
16:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
12:29
|OC Oerlikon Aktie News: Anleger greifen bei OC Oerlikon am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Montagvormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
20.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Wert OC Oerlikon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.