Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 4,92 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'676 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,92 CHF aus. Bei 4,83 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 128'527 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der OC Oerlikon-Aktie liegt somit 17,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 2,89 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 41,24 Prozent Luft nach unten.

OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,192 CHF belaufen.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,318 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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