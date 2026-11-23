Die OC Oerlikon-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 4,84 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'607 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 4,86 CHF. Bei 4,83 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 65'783 Aktien.

Am 23.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,99 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 23,89 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,89 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 67,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,192 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,318 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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