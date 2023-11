OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag in Grün

Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 3,74 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'189 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die OC Oerlikon-Aktie sogar auf 3,75 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3,72 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'775 OC Oerlikon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,57 CHF erreichte der Titel am 18.01.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 75,57 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,30 CHF. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte OC Oerlikon am 03.05.2023 vor.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von OC Oerlikon wird am 20.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von OC Oerlikon rechnen Experten am 11.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,576 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch