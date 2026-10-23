OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 5,64 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,64 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,61 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 12'964 OC Oerlikon-Aktien.

Am 23.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,99 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 6,21 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,72 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 51,77 Prozent würde die OC Oerlikon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,191 CHF ausgeschüttet werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je OC Oerlikon-Aktie in Höhe von 0,330 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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