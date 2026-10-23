|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 5,52 CHF abwärts.
Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 5,52 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'380 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die OC Oerlikon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,52 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,61 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 63'766 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 2,72 CHF. Abschläge von 50,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,191 CHF.
Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,330 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
23.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit Einbussen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine OC Oerlikon-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag gesucht (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SPI-Titel OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Zürich: Börsianer lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
OC Oerlikon Corporation am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.