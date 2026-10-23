OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Nachmittag mit Abschlägen

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 5,52 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'380 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die OC Oerlikon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,52 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 5,61 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 63'766 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,99 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2025 bei 2,72 CHF. Abschläge von 50,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,191 CHF.

Den erwarteten Gewinn je OC Oerlikon-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,330 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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