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OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824

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23.09.2026 09:29:00

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag im Plus

OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 5,96 CHF.

OC Oerlikon Corporation
5.89 CHF 0.87%
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,96 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'860 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,99 CHF. Bei 5,95 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 192'046 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. 0,50 Prozent Plus fehlen der OC Oerlikon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,67 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 55,20 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF. Im Vorjahr erhielten OC Oerlikon-Aktionäre 0,850 CHF je Wertpapier.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,284 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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