OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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23.09.2026 16:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von OC Oerlikon. Die OC Oerlikon-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,91 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 5,91 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'804 Punkten liegt. In der Spitze büsste die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,86 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 575'586 OC Oerlikon-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 5,99 CHF erreichte der Titel am 23.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,67 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 54,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF je Aktie ausschütten.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,284 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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OC Oerlikon Corporation am 23.09.2026
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