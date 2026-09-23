OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon steigt am Mittwochmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von OC Oerlikon. Zuletzt sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 5,94 CHF zu.
Um 12:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'800 Punkten liegt. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,99 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 418'849 OC Oerlikon-Aktien.
Bei einem Wert von 5,99 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Bei 2,67 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 55,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.
Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie
Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus
Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch
Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu OC Oerlikon Corporation AG
|
12:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon steigt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittwochvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon steigt am Dienstagnachmittag stark (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Optimismus in Zürich: SPI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
18.09.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus (AWP)
Analysen zu OC Oerlikon Corporation AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.