OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon steigt am Mittwochmittag

Um 12:28 Uhr stieg die OC Oerlikon-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,94 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'800 Punkten liegt. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,99 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 5,95 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 418'849 OC Oerlikon-Aktien.

Bei einem Wert von 5,99 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der OC Oerlikon-Aktie. Bei 2,67 CHF erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 55,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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