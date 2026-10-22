OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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22.10.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von OC Oerlikon gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 5,67 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 5,67 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'465 Punkten notiert. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,67 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'821 OC Oerlikon-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 5,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.11.2025 bei 2,72 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,191 CHF belaufen.
Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,330 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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