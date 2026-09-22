OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit Aufschlag

Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 5,78 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'762 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 5,66 CHF. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 208'454 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,80 CHF) erklomm das Papier am 22.09.2026. Der aktuelle Kurs der OC Oerlikon-Aktie ist somit 0,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,61 CHF fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 54,84 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für OC Oerlikon-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,189 CHF ausgeschüttet werden.

In der OC Oerlikon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,284 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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