OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon steigt am Dienstagnachmittag stark

Im SIX SX-Handel gewannen die OC Oerlikon-Papiere um 16:28 Uhr 5,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'808 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die OC Oerlikon-Aktie bei 5,95 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,66 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'057'091 OC Oerlikon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,85 Prozent könnte die OC Oerlikon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF. Im Vorjahr hatte OC Oerlikon 0,850 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,284 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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