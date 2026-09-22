OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Dienstagmittag mit Kursfeuerwerk

Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 5,2 Prozent auf 5,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'850 Punkten tendiert. Die OC Oerlikon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,92 CHF. Bei 5,66 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der OC Oerlikon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 677'544 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2026 auf bis zu 5,92 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,34 Prozent. Bei 2,61 CHF fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

OC Oerlikon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,850 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,189 CHF aus.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass OC Oerlikon ein EPS in Höhe von 0,284 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur OC Oerlikon-Aktie

Oerlikon-Aktie in Rot: Konzern gibt neue Finanzziele bis 2030 aus

Oerlikon hebt nach starkem Semester Prognose für das Gesamtjahr an - Aktie auf Jahreshoch

Oerlikon-Aktie zieht an: Deutlich höherer Auftragseingang in Q1 - Umsatz sinkt