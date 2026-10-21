OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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21.10.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von OC Oerlikon hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die OC Oerlikon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 5,71 CHF.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der OC Oerlikon-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 5,71 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'450 Punkten steht. Bei 5,76 CHF markierte die OC Oerlikon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die OC Oerlikon-Aktie sank bis auf 5,68 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,73 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 38'195 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,99 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.09.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,90 Prozent. Am 04.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,72 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 52,36 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,191 CHF belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass OC Oerlikon einen Gewinn von 0,330 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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