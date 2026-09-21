OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 5,49 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'627 Punkten steht. Die OC Oerlikon-Aktie legte bis auf 5,51 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,45 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 28'091 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,56 CHF erreichte der Titel am 09.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 1,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,61 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die OC Oerlikon-Aktie 110,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

OC Oerlikon-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,189 CHF belaufen.

Experten gehen davon aus, dass OC Oerlikon im Jahr 2026 0,284 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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