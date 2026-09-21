OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon gewinnt am Nachmittag

Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,5 Prozent im Plus bei 5,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'763 Punkten liegt. Die OC Oerlikon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,63 CHF aus. Bei 5,45 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 494'894 OC Oerlikon-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2026 markierte das Papier bei 5,63 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der OC Oerlikon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2025 (2,61 CHF). Derzeit notiert die OC Oerlikon-Aktie damit 114,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten OC Oerlikon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,850 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,189 CHF.

Experten taxieren den OC Oerlikon-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,284 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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