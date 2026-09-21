OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Die OC Oerlikon-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 5,55 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'748 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die OC Oerlikon-Aktie bis auf 5,56 CHF. Bei 5,45 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der OC Oerlikon-Aktie belief sich zuletzt auf 274'621 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2026 bei 5,56 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die OC Oerlikon-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Bei 2,61 CHF fiel das Papier am 23.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 52,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem OC Oerlikon seine Aktionäre 2025 mit 0,850 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,189 CHF je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,284 CHF je OC Oerlikon-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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