OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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21.08.2026 09:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon verteuert sich am Freitagvormittag
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die OC Oerlikon-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 4,99 CHF.
Die OC Oerlikon-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,99 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'129 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,01 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten OC Oerlikon-Aktien beläuft sich auf 24'767 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,33 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die OC Oerlikon-Aktie 6,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der OC Oerlikon-Aktie 47,64 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten OC Oerlikon-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,850 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,189 CHF aus.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,270 CHF je Aktie in den OC Oerlikon-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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