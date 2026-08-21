OC Oerlikon Corporation Aktie 81682 / CH0000816824
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21.08.2026 12:29:00
OC Oerlikon Aktie News: OC Oerlikon am Mittag im Plus
Die Aktie von OC Oerlikon gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von OC Oerlikon zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 4,98 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die OC Oerlikon-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,98 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'113 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die OC Oerlikon-Aktie bisher bei 5,01 CHF. Bei 5,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64'656 OC Oerlikon-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 5,33 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die OC Oerlikon-Aktie somit 6,57 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 2,61 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,59 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für OC Oerlikon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,850 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,189 CHF belaufen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,270 CHF je OC Oerlikon-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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